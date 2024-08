Noyb klaagt bij AP over X: AI-training met Europese data schendt AVG

Privacyorganisatie noyb heeft bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), alsmede verschillende andere Europese privacytoezichthouders, een klacht ingediend over X. Volgens noby schendt X de AVG door AI-chatbot Grok met de persoonlijke gegevens van miljoenen Europese X-gebruikers te trainen, zonder dat die hiervoor toestemming hebben gegeven of hier van tevoren over zijn ingelicht.

De Ierse privacytoezichthouder DPC stapte naar de rechter om X hiermee te laten stoppen. "Een hoorzitting van de DPC van afgelopen donderdag lijkt vooral gericht te zijn op zogenoemde 'mitigatie' maatregelen en het feit dat X de gegevensverwerking al was begonnen toen het nog in een verplicht overlegproces met de DPC zat. De DPC lijkt niet te gaan voor de grootste overtredingen", aldus noyb

De privacyorganisatie spreekt van een halfslachtige actie van de DPC, die het opnieuw verwijt op de hand van bigtechbedrijven te zijn. De DPC ligt al jaren onder vuur van critici omdat het niet hard genoeg tegen techbedrijven zou optreden, die in Ierland hun hoofdkantoor hebben. Iets wat de DPC ontkent. Feit is dat de DPC herhaaldelijk is gecorrigeerd door Europese privacytoezichthouders, omdat het techbedrijven wegens AVG-schendingen te lage boetes wilde opleggen.

"We hebben de afgelopen jaren al talloze voorbeelden van ineffici├źnte en gedeeltelijke handhaving door de DPC gezien", zegt noyb-oprichter en privacyactivist Max Schrems. "We willen ervoor zorgen dat X volledig aan Europese wetgeving voldoet - en op zijn minst gebruikers in dit geval toestemming vraagt." Met het verzoek aan de Autoriteit Persoonsgegevens en andere toezichthouders vraagt noyb om een volledig onderzoek, zoals wat er met de EU-data is gebeurd die al door de systemen is verzameld en hoe X EU- en niet-EU-data kan onderscheiden. X kondigde vorige week aan dat het de training van de AI-chatbot met EU-data tijdelijk staakt. Eerder besloot ook Meta om de AI-training met data van Europese gebruikers te pauzeren.