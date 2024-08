Man krijgt 40 maanden cel voor verkoop 300.000 gestolen inloggegevens

Een 27-jarige Russische man die driehonderdduizend gestolen inloggegevens via internet verkocht is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertig maanden. Daarnaast moet hij een schadevergoeding van ruim 1,2 miljoen dollar betalen. Volgens de Amerikaanse autoriteiten was de verdachte actief op de online marktplaats Slilpp, waar op grote schaal in gestolen persoonlijke informatie, financiële gegevens en inloggegevens werd gehandeld.

De verdachte zou tussen juli 2016 en mei 2021 zo'n 626.000 gestolen inloggegevens op de marktplaats hebben aangeboden en er daarvan zo'n 300.000 hebben verkocht. De gestolen inloggegevens werden vervolgens gelinkt aan 1,2 miljoen dollar aan frauduleuze transacties. Zo kon er via de gestolen inloggegevens toegang tot bankrekeningen worden verkregen.

Tijdens een internationale operatie in juni 2021, waarbij ook het Team High Tech Crime van de Nederlandse politie was betrokken, werd de Slilpp-marktplaats offline gehaald. De FBI wist samen met verschillende internationale opsporingsdiensten meerdere servers van Slilpp te identificeren. Deze servers alsmede domeinnamen die de marktplaats gebruikte werden na het doorlopen van een juridisch proces in beslag genomen.

De Slipp-database die in handen van de FBI kwam bevatte een grote hoeveelheid gegevens over verkopers, kopers en transacties die op de marktplaats plaatsvonden. In augustus 2021 werd de Russische man in de Verenigde Staten aangeklaagd. Hij werd in 2022 aan de VS uitgeleverd, maar de Amerikaanse autoriteiten laten in de aankondiging niet weten door welk land dit werd gedaan. Eerder dit jaar bekende de verdachte schuld.