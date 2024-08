Cel voor man die inbrak op overheidssysteem en eigen overlijden registreerde

Een 39-jarige Amerikaanse man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 81 maanden wegens het onder andere inbreken op een overheidssysteem en het registreren van zijn eigen overlijden. Op deze manier wilde de man zijn alimentatieverplichtingen ontlopen. Vorig jaar januari wist de verdachte met de inloggegevens van een arts in te loggen op het overlijdensregistratiesysteem van de staat Hawaii.

In het systeem creëerde hij een 'casus' voor zijn eigen overlijden en certificeerde dit met de digitale handtekening van de arts. Zodoende werd de man in allerlei overheidsdatabases als zijnde overleden opgenomen. De man bekende dat hij zijn eigen overlijden had gefaket om zo zijn alimentatieverplichtingen te ontlopen.

Daarnaast wist de man met gestolen inloggegevens van andere personen in te breken op de systemen van bedrijven en overheden. Vervolgens bood hij de toegang tot deze systemen te koop aan op internet. De schade van de inbraken en het niet betalen van de alimentatie bedraagt volgens de Amerikaanse autoriteiten bijna 196.000 dollar.