BoF: gebruik Instagram en Facebook zonder tracking moet gratis worden

Het moet gratis worden om Instagram en Facebook zonder tracking te kunnen gebruiken, zo vindt burgerrechtenbeweging Bits of Freedom (BoF). Op dit moment hanteert Meta een 'betaal of oké' model, waarbij gebruikers moeten kiezen tussen een betaald abonnement of het akkoord gaan met de verwerking van hun persoonsgegevens voor gerichte advertenties. Het model ligt inmiddels van allerlei partijen onder vuur.

Bits of Freedom onderzocht de opties bij een betaald en gratis abonnement. Zo blijkt dat bij het betaalde account aanpassingen zijn gedaan zodat de privacy van de gebruiker iets beter is beschermd, zegt BoF-beleidsadviseur Lotje Beek. "Met een 'gratis' account moet je al die instellingen eerst zelf zoeken en los van elkaar aanpassen. En dat is gelijk de uitdaging: deze instellingen hebben vaak verwarrende namen of zijn verstopt. De instellingen staan verspreid over het Meta account center, Facebook settings, privacy check-up en privacy center."

Waar de privacyinstellingen tussen een betaald en gratis account min of meer gelijk blijken, is het niet mogelijk om een gratis account zonder tracking en advertenties te gebruiken. "Zo vindt er tijdens de looptijd van een Meta abonnement geen data verzameling plaats via een Meta pixel", merkt Beek op. Websites kunnen de pixel toevoegen, waardoor Meta informatie over bezoekers ontvangt. Deze informatie is vervolgens voor gerichte advertenties op Meta's platformen te gebruiken.

"Volgens ons onderzoek betekent het betaalde abonnement dat er geen sprake meer is van tracking. Het is dus mogelijk! Als het aan ons ligt wordt die optie zo snel mogelijk gratis, want privacy is een grondrecht en zou geen ruilmiddel moeten zijn in Meta's verdienmodel", aldus Beek.