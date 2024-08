Brave voor iOS laadt alle links voortaan standaard via HTTPS

Er is een nieuwe versie van de Brave-browser voor iOS verschenen die standaard alle links via HTTPS laadt. Wanneer een gebruiker op een HTTP-link klikt of invoert maakt de browser er automatisch HTTPS van. Volgens Brave is het de eerste browser voor iOS die 'HTTPS by default' toepast.

Wanneer de HTTPS-verbinding niet mogelijk is zal Brave terugvallen op het onbeveiligde HTTP. Net als bij de desktop- en Androidversies kunnen gebruikers een 'Strict mode' inschakelen. Daarbij zal de browser eerst een waarschuwing tonen voordat er op HTTP wordt teruggevallen. HTTPS by default is beschikbaar in Brave voor iOS versie 1.68. Gebruikers die de feature willen testen kunnen bijvoorbeeld http://example.com bezoeken.