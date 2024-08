Politie gebruikt gerichte advertenties op social media voor vinden getuigen

De politie maakt gebruik van gerichte advertenties op social media voor het vinden van getuigen van misdrijven en tips die naar daders kunnen leiden. "We kunnen mensen nu specifiek benaderen, bijvoorbeeld via Facebook of Instagram en via banners op websites, gericht per straat of wijk om zaken op te lossen. Dit gebeurt vaak naast de traditionele kanalen en is fijnmaziger en laagdrempelig”, zegt Martin de Wit van het Landelijk Team Opsporingscommunicatie tegenover De Telegraaf.

Zo werden in de eerste helft van dit jaar ruim duizend zaken online geadverteerd om een specifieke doelgroep te bereiken, vooral gebaseerd op locatie. Veel socialmediabedrijven bieden opties voor locatiegebaseerd adverteren. "Dat geeft ook ons de mogelijkheid heel gericht oproepen te doen. Dit kunnen we bijvoorbeeld gebruiken bij een woninginbraak, zodat een getuigenoproep precies terechtkomt bij mensen in de buurt. Het wordt tevens gebruikt om daders te identificeren of feiten over een misdrijf te achterhalen", merkt De Wit op.

Het gericht adverteren mag alleen met toestemming van het Openbaar Ministerie. "Als zich nieuwe kansen voordoen, willen we daar zeker gebruik van maken, uiteraard binnen de regels van wat wel en niet mag", aldus De Wit. Hij stelt dat de online advertenties dit jaar al honderden tips hebben opgeleverd en er miljoenen unieke gebruikers zijn bereikt.