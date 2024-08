Mozilla verwijdert telemetriedienst Adjust uit Firefox voor Android en iOS

Mozilla heeft besloten om telemetriedienst Adjust uit Firefox en Firefox Focus voor Android en iOS te verwijderen. Via de dienst verzamelde Mozilla data over het aantal installaties dat volgde uit advertentiecampagnes van de Firefox-ontwikkelaar. Dit is echter nergens in de release notes van de nieuwste Firefox-versies vermeld, laat Mozilla-volger Sören Hentzschel weten. Hij voegt toe dat het verdwijnen van Adjust ook de reden is dat in Firefox voor Android de "Marketing Data" optie niet meer in de browser aanwezig is.

Mozilla kwam onlangs onder vuur te liggen wegens het standaard inschakelen van 'privacybeschermende advertentiemetingen' in Firefox. Met de lancering van Firefox 128 staat standaard deze optie ingeschakeld waardoor informatie wordt verzameld over de manier waarop gebruikers met advertenties interacteren en wordt dit geaggregeerd gedeeld met adverteerders. Gebruikers kunnen de optie zelf uitschakelen en voorlopig wordt er alleen getest op websites van Mozilla, maar er ontstond felle kritiek dat een partij als Mozilla een dergelijke optie standaard inschakelt.