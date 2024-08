OM eist drie jaar cel voor stelen van creditcardgegevens via phishing

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen een 31-jarige Amsterdammer die wordt verdacht van het stelen van de creditcardgegevens van tientallen mensen, waarmee meer dan tachtigduizend euro werd gestolen, een gevangenisstraf van drie jaar geëist. De verdachte stuurde volgens het OM phishingmails naar klanten van een creditcardmaatschappij waarin werd gesteld dat de gegevens van de creditcard niet meer klopten of dat de creditcard was geblokkeerd.

Via de link in de phishingmail konden klanten de situatie 'herstellen'. In werkelijkheid wees de link naar een phishingsite. Zodra slachtoffers op deze phishingsite hun gegevens invulden ontving de verdachte een bericht met de tekst: 'vis typt al neef!!’. "Zo wist de verdachte dat een slachtoffer gegevens aan het invoeren was en kon hij meekijken. Bijna tegelijkertijd logde hij met de verkregen informatie in bij de bank van zijn slachtoffers. Op die manier heeft hij de gedupeerden veel geld afhandig gemaakt", aldus het OM.

De basis voor het opsporingsonderzoek zijn twee aangiften geweest waarin dezelfde phishingsite werd gebruikt. In de backend van de phishingsite troffen onderzoekers een 'stukje Nederlandse tekst' aan. Het geld dat de verdachte via de gestolen creditcardgegevens wist te stelen werd uitgegeven aan dure spullen en designartikelen, die bij hem thuis zijn aangetroffen.