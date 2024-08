OM eist voorwaardelijke celstraf voor uitgeven van valse paspoorten

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen een 34-jarige vrouw uit Pijnacker die wordt verdacht van het uitgeven van valse paspoorten toen ze voor twee gemeenten werkzaam was een voorwaardelijke celstraf van zes maanden geëist. Ook moet de vrouw als het aan het OM ligt een taakstraf van tweehonderd uur uitvoeren en mag ze twee jaar niet als ambtenaar aan de slag.

De 34-jarige vrouw was in de jaren 2018 en 2019 via een uitzendbureau werkzaam als baliemedewerkster bij de gemeenten Vlaardingen en Dordrecht. "In die periode heeft ze gefraudeerd met drie officieel door de gemeente afgegeven paspoorten, twee in Vlaardingen en één in Dordrecht. Werk dat alleen door een corrupte ambtenaar kan zijn gedaan omdat de ambtenaar de paspoortaanvraag in het paspoortsysteem van de gemeente moet verwerken", aldus het OM.

De fraude kwam aan het licht nadat de Rijksrecherche in oktober 2022 informatie kreeg van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Die instantie stuitte bij een controle op drie vermoedelijk vervalste paspoorten. Daarop startte de Rijksrecherche een onderzoek, onder meer op basis van loggegevens van de gemeenten. Zo kwam de vrouw uit Pijnacker in beeld.

Volgens het OM blijkt uit een Whatsapp-gesprek uit 2021 dat de inmiddels ex-partner van de verdachte degene was die op verzoek van zijn contacten zijn vrouw probeerde te bewegen om bij een gemeente te gaan werken om zo valse paspoorten aan te kunnen vragen. "Vanuit de gemeenten was er kennelijk onvoldoende toezicht op de medewerkers die het aanvraagproces uitvoerden", zo stelt het Openbaar Ministerie. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.