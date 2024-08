VS looft 2,5 miljoen dollar uit voor gouden tip over verdachte Angler-exploitkit

De Amerikaanse overheid heeft een bedrag tot 2,5 miljoen dollar uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding en/of veroordeling van een Belarussische man die betrokken zou zijn geweest bij de verspreiding van de Angler-exploitkit. Een exploitkit maakt gebruik van kwetsbaarheden in browsers en plug-in om internetgebruikers ongemerkt te infecteren. De Angler-exploitkit werd lange tijd op grote schaal door cybercriminelen gebruikt om systemen met malware te infecteren.

Besmette advertenties en gecompromitteerde websites kunnen door criminelen worden voorzien van code die naar dergelijke exploitkits wijst. Volgens de Amerikaanse autoriteiten heeft de verdachte via malafide advertenties miljoenen internetgebruikers aangevallen met malware en online scams. Vorig jaar werd de Belarussische man in de VS meerdere keren aangeklaagd voor fraude.