VS: kwaadwillenden nu al bezig met 'store now - decrypt later' strategie

Coker waarschuwde dat quantumcomputers een bedreiging voor encryptie vormen. "Public-key encryptie zal dan risico lopen. Het kraken van encryptie bedreigt de drie cruciale pijlers van cybersecurity: vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid." Volgens de National Cyber Director is het daarom belangrijk dat er maatregelen worden genomen om op de komst van quantumcomputers voorbereid te zijn.

Quantumcomputers zijn geen toekomstige dreiging, aldus Coker tijdens een evenement op het Witte Huis. "De dreiging is al hier", merkte hij op. "Kwaadwillende partijen zijn al bezig met een 'store now - break later' strategie, en verzamelen nu versleutelde data om die later te kraken zodra ze over quantumcomputers beschikken. Dit brengt onze nationale geheimen en toekomstige operaties in gevaar."

Allerlei landen doen dan ook grote investeringen in het onderzoek naar quantumcomputers. "Wat een grote veiligheidsdreiging kan zijn, aangezien ze strategische voordelen willen behalen en domineren in cyberspace", ging Coker verder. "Gegeven de omvang en potentiële impact van de dreiging moeten we met grote spoed handelen." De National Cyber Director stelde dat er veel middelen zijn vereist om de 'encryptie-transitie' een succes te maken. Het gaat dan ook om mensen die post-quantum encryptie-algoritmes kunnen implementeren.