Klokkenluider aangeklaagd voor delen van door ransomware gestolen data

Door Anoniem: Wat krijgen we nu weer. Die data was toch vrij op internet verkrijgbaar!

Dat die burgemeester nog niet eens is ontslagen zeg voor het liegen over de inbraak, waardoor de privacy van mensen verdoezeld is en voor het schenden van het eerste amendement van de klokkenluider. Dit is echt de wereld op zijn kop.

Helaas wel ja...Het is Amerika, dit is helaas wat ze doen en hoe ze zijn.Nederland is het schoothondje van Amerika en nemen tegenwoordig maar al te graag het Amerikaanse spionagemodel een wetten over.Het is een kwestie van tijd voordat dit soort dingen ook hier gebeuren.