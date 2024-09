Transport for London haalt 'contactless' website offline na cyber-incident

Het Londense vervoersbedrijf Transport for London (TfL) is getroffen door een cyber-incident en heeft de 'contactless' website, waar reizigers tickets kunnen aanschaffen, hun Oystercard kunnen opwaarderen, hun reisgeschiedenis kunnen bekijken en vergoedingen kunnen aanvragen, offline gehaald. "Transport for Londen heeft te maken met een echt intern security-incident en is teruggevallen op papieren processen", meldt de Britse beveiligingsonderzoeker Kevin Beaumont.

In een korte verklaring erkent het vervoersbedrijf dat het met een cybersecurity-incident te maken heeft. "Op dit moment is er geen bewijs dat klantgegevens zijn gestolen en is er geen impact op de TfL-diensten", zo laat het bedrijf weten. "De veiligheid van onze systemen en klantgegevens is erg belangrijk voor ons en we hebben meteen actie ondernomen om verdere toegang tot onze systemen te beperken." Verdere details zijn niet gegeven. Ook is niet bekend wanneer de contactless-website weer online komt.