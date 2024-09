Tweetal veroordeeld voor stelen van miljoenen dollars via malafide e-mails

De mail is niet malafide, alleen de oplichters zijn dat. Die arme mail wordt ook alleen maar misbruikt, net zoals de slachtoffers die het brengt.

Datzelfde geldt ook voor chatservices, het is belangrijk om de oorsprong van het misbruik individueel aan te pakken en misbruikers aan te pakken, niet de chat of mail app, of door privacy van een heel land te grabbel te gooien, dan vallen er alleen maar meer slachtoffers.