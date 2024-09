Adviesorgaan wil verduidelijking voor overheid: IPv6 moet, IPv4 mag

Het moet duidelijk voor overheid en organisaties in de publieke sector zijn dat IPv6 altijd moet en IPv4 daarnaast mag. Dat vindt het Forum Standaardisatie, dat het publiek nu om feedback vraagt over de voorgestelde verduidelijking. Het Forum Standaardisatie is een adviesorgaan dat de publieke sector adviseert over het gebruik van ict-standaarden. Het onderhoudt ook de lijst met ict-standaarden die verplicht of aanbevolen zijn voor de overheid.

IPv6 en IPv4 staan ook op deze lijst. Op dit moment staat bij het 'functioneel toepassingsgebied' voor deze protocollen de volgende tekst: "IPv6 en IPv4 moeten in combinatie (‘dual stack’) worden toegepast op communicatie tussen toepassingen in (een) netwerk(en)." Het Forum Standaardisatie stelt dat deze formulering ruimte openhoudt voor interpretatie over waar IPv6 verplicht is.

"De huidige formulering wordt soms geïnterpreteerd als of IPv4 of IPv6. Dit is niet de intentie en sluit niet aan op de streefbeeldafspraken van het OBDO. Het uitgangspunt zou moeten zijn: IPv6 moet altijd en daarnaast mag IPv4 (bijvoorbeeld middels transitiemechanisme of ‘dual stack’) worden gebruikt. Een verduidelijking van het functioneel toepassingsgebied en de naam op de lijst Open Standaarden tracht dit te bereiken", aldus een uitleg op Internetconsultatie.nl. Het publiek kan daar tot 4 oktober op de voorgestelde wijziging reageren, waarbij "IPv6 en IPv4" wordt gewijzigd naar alleen "IPv6".