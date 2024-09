Minister: wie digitale euro niet wil kan altijd cash blijven betalen

Als mensen liever met contant geld dan een digitale euro betalen moet dat mogelijk zijn, zo heeft minister Heinen van Financiën laten weten tijdens een debat met de vaste commissie voor Financiën. Tijdens het debat werd ook over de digitale euro gesproken. De minister herhaalde dat Nederland geen vetorecht heeft om de invoering van de digitale euro tegen te houden.

Heinen ging ook in op de programmeerbaarheid van de munt. "Er zijn twee typen programmeerbaarheid. De programmeerbaarheid die we niet willen gaat over bestedingsdoelen, bijvoorbeeld dat je een bepaald product niet mag kopen. Of het gaat over vervaltermijnen, waarbij de waarde van je euro's zou kunnen vervallen. Dat gaat overigens ook in tegen het idee van de euro; een munt moet zijn waarde houden. Als er vervaltermijnen aan zitten, dan gaat het überhaupt niet goed."

Het andere type programmeerbaarheid gaat over het klaarzetten van betalingen. "Dan moet u denken aan hoe u thuis met uw eigen bankapp waarschijnlijk maandelijks geld naar uw spaarrekening overmaakt, de huur betaalt of spaargeld naar de kinderrekening overmaakt. Dat is ook een vorm van programmeerbaarheid. Daar zou je denk ik wel de mogelijkheid voor open moeten laten. Dat is aan mensen zelf om dat in te regelen", legde Heinen uit.

De minister voegde toe dat het niet de bedoeling is om consumentengedrag met de digitale euro te sturen. "Het lijkt mij ook echt een gruwel als het die kant op zou gaan. Maar nogmaals: er is geen enkele aanleiding om te denken dat het die kant opgaat. Ik heb het ook in geen enkel stuk gezien." Heinen merkte op dat niet uit te sluiten valt dat de programmeerbaarheid later alsnog wordt toegevoegd.

"Het eerlijke antwoord is: dat weet je niet. Dat is zoiets als "kunt u uitsluiten dat het morgen gaat regenen?" Nee! Dat zijn de klassieke politieke vragen. Ik weet vanuit mijn vorige rol dat, toen we bij de Europese Centrale Bank waren, men heeft aangegeven dat met het technisch zo gaat inrichten dat in het in de toekomst ook niet mogelijk is", reageerde de minister op vragen van FVD-Kamerlid Van Houwelingen. "Ik denk dat het goed is dat er een munt komt waarbij dit gewoon uitgesloten is, omdat niemand dit wil. Er is echt geen land, geen partij, geen politicus of bestuurder die ik hierover heb gehoord. Dat neemt niet weg dat u terechte zorgen benoemt."

Contant geld

Tijdens de antwoorden over de digitale euro kwam ook het gebruik van contant geld aan bod en dat dit breed beschikbaar moet blijven, aldus de minister. "We gaan netjes regelen dat er ook altijd een alternatief is. Laten we nog maar eens zien of er een digitale euro komt. Ik heb in het verleden weleens gezegd dat we voor hetzelfde geld een chipknip 2.0 krijgen en dat zeker de Nederlands consument denkt: ik betaal al keurig digitaal via mijn app; daar heb ik geen behoefte aan."

Volgens Heinen is het belangrijk dat mensen behoefte aan de digitale euro hebben. "Je kan het gebruik nooit afdwingen. Je kan het als instrument aanbieden, maar als de consument liever cash gebruikt, moet dat mogelijk zijn. Over hoe we dat inregelen, gaan we met u de discussie aan. Zelfs als de heer Van Houwelingen de consument weet te overtuigen dat die munt helemaal deugt maar de consument het toch niet helemaal lekker vindt voelen, dan kan hij altijd cash blijven betalen. Ik vind dat hier een heel belangrijk uitgangspunt."