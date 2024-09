ASN mag contactloos betalen via eigen app vervangen door Google Pay

ASN mag contactloos betalen via de eigen app vervangen door Google Play, zo heeft het financiële klachteninstituut Kifid geoordeeld. De bank besloot om per 1 juli te stoppen met het aanbieden van de mogelijkheid om via de ASN Mobiel Betalen app contactloze betalingen te doen. "Google Pay vervangt ASN Mobiel Betalen. U kunt ASN Mobiel betalen niet meer aanzetten. Deze app kunt u verwijderen van uw telefoon. Contactloos betalen met uw Androidtelefoon kan vanaf nu met Google Pay. U activeert Google Pay in de nieuwe ASN-app", zo liet de bank via een pop-up aan klanten weten.

Een klant van ASN was het daar niet mee eens en stelde dat Google Pay geen vergelijkbaar alternatief is. Om gebruik te maken van Google Pay moet de gebruiker instemmen met het opslaan van gegevens over de transacties die met Google Pay zijn gedaan en met het delen van deze gegevens met derden. De bank zou hiervoor moeten waarschuwen, maar heeft dat volgens de klant niet gedaan.

Daarnaast vindt de klant dat de pop-up van ASN onvolledig en misleidend is. Het wekt de indruk dat er geen verschil is tussen ASN Mobiel Betalen en Google Pay en het lijkt alsof ASN Mobiel Betalen per direct niet meer werkt en vervangen is, terwijl dat in werkelijkheid nog even duurde. Dat kan ertoe leiden dat men geen tijd neemt om de nieuwe voorwaarden behorend bij Google Pay door te nemen, omdat haast is geboden, aldus de klant. ASN biedt de optie om met de betaalpas contactloos te betalen, maar dat is volgens de klant ook geen vergelijkbaar alternatief.

De consument vorderde dat de bank de ASN Mobiel Betalen app blijft aanbieden of met een gelijkwaardig alternatief komt. ASN stelt in een reactie dat het gebruikmaakte van de diensten van Maestro en Visa om bij contactloze betalingen een virtuele betaalpas aan te maken. Maestro en Visa hebben besloten te stoppen met het uitgeven van de betaalpas en deze te vervangen door een debitcard. ASN zegt dat dit een belangrijke reden is om te stoppen met ASN Mobiel Betalen.

Daarnaast stelt de bank dat het lastig was de app stabiel en toegankelijk te houden voor alle verschillende typen mobiele telefoons en besturingssystemen. De bank heeft daarom besloten te stoppen met contactloze betalingen via de ASN Mobiel Betalen app. Volgens het Kifid is dit besluit gezien de 'maatstaven van redelijkheid en billijkheid' niet onaanvaardbaar. "De bank heeft voldoende gemotiveerd dat zij er een belang bij heeft om contactloze betalingen via de ASN Mobiel Betalen app niet langer aan te bieden."

Dat de klant Google Pay geen goed alternatief vindt betekent volgens het Kifid niet dat de bank verplicht is contactloze betalingen via de ASN Mobiel Betalen app te blijven aanbieden. "Hoewel de commissie de bezwaren van de consument bij het gebruik van Google Pay begrijpt, maakt dat niet dat het besluit van de bank naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is." De vordering van de klant wordt dan ook afgewezen (pdf). Eerder stelde NSC Kamervragen over de beslissing van banken om te stoppen met contactloos betalen via de eigen app. De vragen zijn nog altijd niet beantwoord.