Transport for London meldt diefstal van klantgegevens bij cyberaanval

De aanvaller die wist in te breken op systemen van Transport for London heeft toch klantgegevens gestolen, zo heeft het vervoersbedrijf bekendgemaakt. Daarnaast is er in het onderzoek naar het incident een Britse tiener aangehouden. Begin deze maand meldde de vervoerder dat het was getroffen door een cyberincident, waardoor onder andere aankomstinformatie, reisgeschiedenis en de mogelijkheid om geld terug te vragen niet voor reizigers beschikbaar waren.

Transport for London meldde ook dat er geen informatie was dat er klantgegevens waren gestolen. Daar is het vervoersbedrijf op teruggekomen. Bij de aanval zijn toch klantgegevens buitgemaakt. Het gaat om namen en contactgegevens van klanten, waaronder e-mailadressen en adresgegevens. Van vijfduizend mensen is ook informatie over teruggaven voor de Oyster-card in handen van de aanvaller gekomen, waaronder rekeninginformatie. Als gevolg van de aanval hebben werknemers nog altijd beperkte toegang tot systemen.

Het Britse National Crime Agency (NCA) laat weten dat in het onderzoek naar de aanval een 17-jarige man is aangehouden. De aanhouding vond al op 5 september plaats, maar is nu pas bekendgemaakt. De tiener is verhoord en inmiddels op borgtocht vrijgelaten. Verdere details zijn niet gegeven.