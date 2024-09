TfL vereist dat 30.000 medewerkers in persoon wachtwoord resetten

Het Londense vervoersbedrijf Transport for London (TfL) vereist dat dertigduizend medewerkers hun wachtwoord in persoon komen resetten. Aanleiding is de cyberaanval waar het vervoersbedrijf eerder deze maand mee te maken kreeg. Bij de aanval werden gegevens van reizigers en personeel gestolen en zijn verschillende diensten nog altijd niet beschikbaar. Het gaat dan om zaken als het bekijken van de reisgeschiedenis, de beschikbaarheid van aankomstinformatie en het ontvangen van terugbetalingen. Verder heeft personeel van Transport for London beperkte toegang tot systemen en kan daardoor minder snel op online vragen van reizigers reageren.

Op de website voor TfL-personeel laat de vervoerder weten dat dertigduizend medewerkers hun wachtwoord in persoon moeten komen resetten. Deze medewerkers moeten zich eerst identificeren, waarna de wachtwoordreset kan worden uitgevoerd. "Het resetten van 30.000 wachtwoorden van collega's in persoon zal de nodige tijd in beslag nemen", aldus de vervoerder. Voor alle medewerkers wordt een aparte afspraak ingepland wanneer ze hiervoor kunnen langskomen. Details over de aanval zelf, zoals hoe de aanvallers konden binnendringen, zijn niet gegeven.