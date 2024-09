Port of Seattle getroffen door ransomware, weigert losgeld te betalen

De Port of Seattle, een Amerikaanse overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de haven van Seattle en Seattle–Tacoma International Airport, is eind augustus door ransomware getroffen. Daarbij zijn systemen versleuteld en mogelijk gegevens van reizigers en medewerkers buitgemaakt. De overheidsinstantie zegt het losgeld dat de aanvallers vragen niet te zullen betalen, waardoor het risico bestaat dat gestolen persoonsgegevens op internet verschijnen.

"Het betalen van de criminelen komt niet overeen met de waarden van de Port en onze belofte om verantwoord om te gaan met belastinggeld." Dat laat de Port of Seattle in een verklaring over het incident weten. De aanval deed zich voor op zaterdag 24 augustus en zorgde voor allerlei verstoringen. Zo is de website van Port of Seattle/Seattle-Tacoma International Airport (SEA) nog altijd offline. Ook bagage, check-in kiosks, wifi, informatieborden, de flySEA-app en parkeerreserveringen waren of zijn niet beschikbaar.

De overheidsinstantie is nu bezig met het herstellen van getroffen systemen, maar kan niet zeggen wanneer deze operatie is afgerond. Ook wordt nog onderzocht welke gegevens de aanvallers precies hebben gestolen. Hoe de aanvallers toegang tot de systemen konden krijgen is niet bekendgemaakt. De aanval zou het werk zijn van de criminelen achter de Rhysida-ransomware.