VS klaagt verdachte aan voor poging om NASA-broncode te stelen

De Amerikaanse autoriteiten hebben een 39-jarige Chinese man aangeklaagd voor het uitvoeren van phishingaanvallen om zo broncode van NASA, universiteiten en bedrijven te stelen. Volgens de aanklacht maakte de man, toen hij werkzaam was voor een Chinese vliegtuigbouwer, allerlei accounts aan die van bestaande onderzoekers of engineers leken. Vervolgens stuurde hij naar contacten en collega's van deze onderzoekers en engineers e-mails. Ook had hij het gemunt op personen die voor het Amerikaanse leger werkten.

In de e-mails vroeg de verdachte om broncode en software waarvan hij dacht dat de collega's en contacten hierover beschikten. De aanklacht laat weten dat sommige slachtoffers dachten dat het verzoek daadwerkelijk van een collega, vriend of bekende afkomstig was, en stuurden als antwoord de gevraagde broncode of software naar de verdachte. De Chinese man is veertien keer aangeklaagd voor 'wire fraud' en veertien keer voor identiteitsdiefstal. Voor elke aanklacht van wire fraud staat een gevangenisstraf van maximaal twintig jaar (pdf).