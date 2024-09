FBI wil einde aan cross-site scripting: hoort niet in software thuis

Fabrikanten, softwarebedrijven en ontwikkelaars moeten ervoor zorgen dat hun producten geen cross-site scripting (XSS) bevatten. Dergelijke kwetsbaarheden zijn te voorkomen en horen niet in software thuis, zo stellen de FBI en het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security. Beide overheidsinstanties hebben vandaag een 'Secure by Design Alert' afgegeven waarin ze oproepen om een einde aan cross-site scripting te maken.

Cross-site scripting is een beveiligingsprobleem dat al decennia bekend is en ervoor zorgt dat aanvallers bijvoorbeeld malafide code op een kwetsbare website of webapplicatie kunnen 'injecteren' die vervolgens in de browser van bezoekers wordt uitgevoerd. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om cookies te stelen en toegang tot een account te krijgen.

"Cross-site scripting kwetsbaarheden doen zich voor wanneer leveranciers invoer niet goed valideren, sanitizen of escapen. Dit zorgt ervoor dat aanvallers malafide scripts in webapplicaties kunnen injecteren, om zo data in verschillende contexten te manipuleren, stelen of misbruiken. Hoewel sommige ontwikkelaars input sanitization technieken toepassen om XSS-kwetsbaarheden te voorkomen, is deze aanpak niet onfeilbaar en moet met aanvullende beveiligingsmaatregelen worden versterkt", zo stellen de FBI en het CISA.

De Amerikaanse overheidsdiensten doen ook verschillende aanbevelingen om cross-site scripting te voorkomen, zoals het herschrijven van dreigingsmodellen, controleren dat software invoer goed valideert, het gebruik van moderne webframeworks, wanneer frameworks niet zijn te gebruiken het adequaat escapen en sanitizen van weergegeven gebruikersinvoer, uitvoeren van code-audits en het tijdens de ontwikkelcyclus uitvoeren van beveiligingstests.