Autoriteit Persoonsgegevens krijgt volgend jaar budget van 49 miljoen euro

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) krijgt volgend jaar een budget van 49 miljoen euro. Zes miljoen meer dan vorig jaar begroot was, zo blijkt uit de Rijksbegroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor 2025. Vorig jaar werd er voor 2025 nog uitgegaan van een bedrag van 43 miljoen euro. De privacytoezichthouder heeft herhaaldelijk gesteld dat er structureel honderd miljoen euro per jaar nodig is om alle taken goed uit te kunnen voeren. Tot en met 2029 is in de begroting echter een bedrag van zo'n 49 miljoen euro per jaar opgenomen.

"Persoonsgegevens worden op grote schaal gedeeld en verhandeld terwijl toezicht steeds ingewikkelder wordt en andere technologieën zoals AI en gezichtsherkenning nog volop in ontwik­keling zijn. Deze ontwikkelingen, in combinatie met risico’s zoals het in verkeerde handen vallen van persoonsgegevens, hebben tot gevolg dat burgers vaker in hun rechten kunnen worden geschonden", aldus de begroting.

In de begroting staat ook dat veel gegevensbeschermingsvraagstukken verschillende ministeries en uitvoeringsorganisaties raken. "Met de onafhankelijke toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) spreken we veelvuldig over diverse onderwerpen zodat we toezicht voldoende kunnen waarborgen. Door met al deze partijen samen te werken zorgen we voor draagvlak en brengen we beleid en wetgeving tot stand. Zo versterken we de rechtsstaat en herstellen we deels het vertrouwen bij de burger."