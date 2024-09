Duitse media meldt de-anonimisering Tor-gebruiker, Tor Project heeft vragen

Duitse media meldt vandaag dat Duitse politie mede dankzij Nederland in staat is geweest om een gebruiker van het Tor-netwerk te de-anonimiseren. Het Tor Project heeft vooral vragen, aangezien de exacte werkwijze onbekend is, maar de organisatie vermoedt dat de gebruiker doordat hij een verouderde applicatie gebruikte kon worden ontmaskerd.

Dagelijks maken miljoenen mensen gebruik van het Tor-netwerk om hun privacy te beschermen en gecensureerde websites te bezoeken. Het netwerk draait volledig op servers en bandbreedte die door vrijwilligers wordt gedoneerd. Het verkeer van Tor-gebruikers loopt via meerdere servers om zo de identiteit van de gebruiker te maskeren.

De Norddeutscher Rundfunk (NDR) en Duitse publieke omroep ARD melden vandaag dat Duitse politie erin is geslaagd om een Tor-gebruiker te ontmaskeren. Hierbij zouden sommige Tor-servers jaren zijn gesurveilleerd. Tijdens een operatie wist de Duitse politie de Tor-servers te identificeren die de betreffende verdachte gebruikte om zo zijn werkelijke ip-adres te achterhalen.

Volgens de Duitse omroepen heeft Nederland in het onderzoek cruciale informatie aan de Duitse politie verstrekt. Nederland zou een groot aantal Tor-servers tellen. De Duitse omroepen claimen ook dat hun onthulling een grote klap voor het Tor Project is. De organisatie achter het Tor-netwerk ziet dat anders en stelt dat Tor nog steeds veilig te gebruiken is.

"Op basis van de beperkte informatie waarover het Tor Project beschikt, denken we dat één gebruiker van de allang niet meer ondersteunde Ricochet-applicatie volledig is gede-anonimiseerd via een guard discovery-aanval. Dit was destijds mogelijk omdat de gebruiker een versie van de software gebruikte die niet de Vanguards-lite, noch de vanguards-uitbreiding had, die ontwikkeld waren om gebruikers tegen een dergelijke aanval te beschermen", aldus het Tor Project.

Aangezien het Tor Project geen volledige inzage in de documenten van de Duitse omroepen kreeg weet het niet zeker hoe de gebruiker werd ontmaskerd. "We hebben dan ook meer vragen dan antwoorden." Het Tor Project zegt dat gegeven het mogelijke risico voor gebruikers het nu naar buiten treedt en iedereen met meer informatie oproept dit te delen. "We hebben meer details over deze zaak nodig. Door de afwezigheid van feiten is het lastig voor ons om officieel advies of responsible disclosures aan de Tor-gemeenschap, relay-operators en gebruikers te geven."