VS overweegt verbod op gebruik van Chinese hard- en software in auto's

De Amerikaanse autoriteiten overwegen een verbod op het gebruik van Chinese en Russische hard- en software in met internet verbonden auto's en autonome voertuigen. Een voorstel van het Amerikaanse ministerie van Handel zal mogelijk nog tijdens de ambtstermijn van president Biden een permanente regel worden, zo laten The New York Times, CNN en The Washington Post weten.

De maatregel zou bedoeld zijn om de nationale veiligheid te beschermen en geen handels of economische motieven hebben, aldus de Amerikaanse autoriteiten. Het zou moeten voorkomen dat Chinese inlichtingendiensten de bewegingen van Amerikanen kunnen monitoren of de elektronica van de auto's kunnen gebruiken als springplank naar het elektriciteitsnet of andere vitale infrastructuur, zo laat de uitleg weten.

De vrees van de autoriteiten is dat microfoons, camera's, bluetooth-technologie en andere technologische onderdelen een beveiligingsrisico zijn. "In extreme gevallen zou een buitenlandse tegenstander al hun voertuigen in de Verenigde Staten op hetzelfde moment kunnen uitschakelen of overnemen, wat voor ongelukken of verkeersopstoppingen zorgt", zegt de Amerikaanse ministerie van Handel Gina Raimondo.

De hoeveelheid Chinese en Russische software in voertuigen die in de VS rijden is beperkt, maar dat is een ander verhaal voor hardware. Het ministerie van Handel wil dan ook dat het verbod op software in auto's vanaf modeljaar 2027 geldt. Het hardwareverbod gaat gelden vanaf modeljaar 2030 of 1 januari 2029 voor voertuigen zonder modeljaar. Het publiek kan straks voor een periode van dertig dagen op het voorstel van het ministerie reageren, vervolgens komt het definitieve voorstel.