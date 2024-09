Brussel tikt Nederland op vingers voor missen deadline Digital Services Act

De Europese Commissie heeft Nederland op de vingers getikt vanwege het onvolledig en niet-tijdig uitvoeren van de Digital Services Act (DSA). De Digital Services Act is vanaf 17 februari volledig van toepassing voor alle diensten die door de DSA worden gereguleerd. De Uitvoeringswet DSA regelt de noodzakelijke uitvoeringsbepalingen voor toezicht, handhaving en sanctionering van de wet.

De Uitvoeringswet had al ingevoerd moeten zijn, maar het wetsvoorstel hierover ligt nog altijd bij de Tweede Kamer. Wel is in februari een ministerieel aanwijzingsbesluit genomen waarin de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voorlopig is aangewezen als bevoegde autoriteit en digitaledienstencoördinator. Dit besluit stelt de ACM in staat om een aantal handelingen voor de uitvoering van de DSA alvast te verrichten. Aangezien de DSA al van kracht is en Nederland nog geen Uitvoeringswet heeft stuurde de Europese Commissie eind juli een brief waarin het Nederland in gebreke stelt. Brussel heeft ook om een schriftelijke reactie hierop gevraagd.

"De totstandkoming van de Uitvoeringswet digitaledienstenverordening is noodzakelijk om aan de verplichtingen te kunnen voldoen die op grond van de verordening op Nederland rusten. Het wetsvoorstel daartoe is aanhangig bij uw Kamer en daardoor in een vergevorderd stadium. Ik zal de EC daarop wijzen", laat minister Beljaarts van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer weten. Hij roept de Kamer op om het wetsvoorstel spoedig te behandelen.