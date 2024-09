Tweede Kamer akkoord met verbod op cashbetalingen boven 3.000 euro

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met een verbod op cashbetalingen voor goederen van boven de 3.000 euro. Een amendement van PVV, BBB en NSC om de limiet op 10.000 euro te zetten kwam net twee stemmen tekort. DENK, NSC, SGP, BBB, JA21, FVD en PVV stemden voor het amendement, waardoor er met 74 stemmen voor geen meerderheid is. Een amendement voor een acceptatieplicht van contant geld bij kleine betalingen kon wel op een meerderheid rekenen (pdf). Het verbod voor contante betalingen boven de drieduizend euro geldt niet voor transacties tussen particulieren.

In mei van dit jaar werd de Europese Anti-Money Laundering Regulation aangenomen. Deze verordening omvat een verbod op contante betalingen boven de tienduizend euro voor personen die handelen in goederen of die diensten verlenen. Het kabinet wil echter een verbod vanaf drieduizend euro. "Hiermee wijkt Nederland dus af van de Europese verordening", aldus Kamerleden Joseph (NSC), Vermeer (BBB) en De Vree (PVV) die het amendement voor een grens van tienduizend euro indienden.

"VVD is voor een cashlimiet van 3.000 euro. Contant geld is een belangrijk betaalmiddel, maar gewone Nederlanders doen geen cashbetalingen van 10.000 euro. Cashgeld is de smeerolie van de drugscriminaliteit. Met deze cashlimiet snijden we criminelen effectiever de pas af", laat VVD-Kamerlid Aukje de Vries op X weten.