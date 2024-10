ICS hoeft slachtoffer 'job scam' geen 45.000 euro te vergoeden

Creditcardmaatschappij ICS hoeft de 45.000 euro schade die een klant als gevolg van een 'job scam' leed niet te vergoeden, zo heeft het financiële klachteninstituut Kifid geoordeeld. Bij een job scam worden slachtoffers benaderd door oplichters die zogenaamd een baan aanbieden. Om de taken uit te voeren moet er bijvoorbeeld eerst een training worden gevolgd, waarvoor het slachtoffer moet betalen.

Er zijn verschillende variaties van deze fraude, maar het komt er meestal op neer dat slachtoffers grote bedragen naar de oplichters overmaken en vaak zelf kleine bedragen ontvangen, totdat ze door hebben te zijn opgelicht. De ICS-klant die slachtoffer werd had vorig jaar juli van zijn creditcardrekening in totaal 45.000 euro naar een cryptowallet van een oplichter overgeboekt. Dit zou zogenaamd nodig zijn voor zijn werk. Zeventien dagen na de eerste transactie kwam de klant erachter dat hij was opgelicht.

Drie weken later vroeg de klant aan ICS om de geleden schade te vergoeden, wat door de creditcardmaatschappij werd afgewezen. Daarop stapte de klant naar het Kifid. Volgens de klant heeft ICS haar zorgplicht tegenover hem geschonden. De creditcardmaatschappij had op basis van de omstandigheden van het geval kunnen en moeten weten dat er sprake was van oplichting. Ook zou ICS de creditcardovereenkomst hebben geschonden door hem meer te laten besteden dan de overeengekomen bestedingslimiet van tienduizend euro per maand.

Het Kifid oordeelt dat de klant zelf de transacties heeft goedgekeurd. "De stelling van de consument dat ICS had kunnen weten dat er sprake was van overboekingen naar een malafide partij is onvoldoende, nu bepalend is datgene waarvan ICS zich daadwerkelijk bewust was", aldus het klachteninstituut, die toevoegt dat de zorgplicht niet geschonden is.

Wat betreft de bestedingslimiet zegt het Kifid dat de bestedingsruimte gelijk is aan de som van de bestedingslimiet en het positieve saldo op de creditcardrekening. "Van een absolute bestedingslimiet van 10.000 euro is dan ook geen sprake." In dit geval heeft de klant geld op zijn creditcardrekening gestort. Hierdoor werd de bestedingsruimte van de klant verruimd en kon hij opnieuw opnemen tot de limiet van tienduizend euro was bereikt. "Dit is inherent aan een creditcard als product. Het staat de consument vrij om geld bij te storten indien hij dit wenst en het staat hem ook vrij om dit bedrag opnieuw te besteden", voegt het Kifid toe, dat de vordering van de klant afwijst (pdf)