Microsoft start uitrol Windows 11 24H2 met support voor SHA-3 en Wi-Fi 7

Microsoft is begonnen met de uitrol van Windows 11 versie 24H2, ook bekend als de Windows 11 2024 Update. Deze versie bevat allerlei nieuwe features en zal op de Enterprise en Education versies van Windows 11 drie jaar lang door Microsoft worden ondersteund. Windows 11 versie 24H2 bevat op het gebied van security verschillende nieuwe onderdelen, waaronder Personal Data Encryption (PDE) voor bekende Windows-mappen en Windows protected print mode. Daarmee hoeft er geen gebruik meer worden gemaakt van third-party software installers.

Verder is support voor Wi-Fi 7 toegevoegd, een nieuwe wifi-standaard, en zal Windows 11 voortaan ook het hashing-algoritme SHA-3 ondersteunen. Gebruikers kunnen nu ook zien welke apps toegang tot wifi-netwerken in de omgeving hebben en zijn verschillende delen van de Windows-kernel via 'memory safe' programmeertaal Rust herschreven. Daarnaast zijn er ook aanpassingen aan het Server Message Block (SMB) protocol doorgevoerd en ondersteunt Windows nu het maken van 7-zip- and TAR-archiefbestanden. Windows 11 versie 24H2 is beschikbaar via Windows Server Update Services (WSUS) en Windows Update for Business. Het techbedrijf laat weten een gefaseerde uitrol te hanteren en het onder gebruikers te verspreiden als data aantoont dat hun apparaat er klaar voor is.

In de aankondiging laat Microsoft ook weten dat het aanpassingen aan de fel bekritiseerde Recall-feature heeft doorgevoerd. Recall is een nieuwe 'AI-feature' van Microsoft, waarbij continu screenshots van het scherm van gebruikers worden gemaakt. De screenshots worden vervolgens door AI geanalyseerd en doorzoekbaar gemaakt. Standaard staat de feature uit voor alle commerciële apparaten en moet het via een policy worden toegestaan voordat gebruikers zich via een opt-in kunnen aanmelden. Eenmaal ingeschakeld worden gebruikers eerst via Windows Hello bevestigd voor de feature beschikbaar is.