OM eist taakstraf tegen agent voor onbevoegd opvragen van informatie

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen een 36-jarige politieagent wegens het onbevoegd opvragen van privacygevoelige informatie van burgers een taakstraf van zestig uur geëist. De agent zou in 2019 en 2020 ruim dertig keer informatie hebben opgezocht in het politiesysteem zonder dat daarvoor aanwijsbaar een reden was. In de meeste gevallen zocht hij volgens het OM informatie over personen in zijn nabije omgeving. Een aantal keer ging het om mensen in Brabant tegen wie een strafrechtelijk onderzoek liep.

Het OM stelt dat de agent geen logische redenen had voor het opvragen van de informatie. De man heeft ook nooit een duidelijke verklaring willen afleggen. "Geheime politie-informatie mag alleen geraadpleegd worden voor zover dat noodzakelijk is voor het werk", aldus de officier van justitie. "Niet voor eigen gemak of persoonlijke nieuwsgierigheid. Het gaat om privacygevoelige informatie van burgers, waar de overheid zorgvuldig mee om moet gaan."

De officier voegde toe dat onbevoegde bevragingen de politie ook kwetsbaar maken voor corruptie. "Hoe meer een agent bereid is informatie op te zoeken, hoe interessanter hij wordt voor criminelen die daar misbruik van willen maken." Volgens het Openbaar Ministerie zoude verdachte een taakstraf van zestig uur moeten uitvoeren. Die straf wilde het OM eerder opleggen als strafbeschikking, maar omdat de verdachte daarmee niet akkoord ging kwam het vandaag tot een rechtszaak. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.