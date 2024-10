VS waarschuwt voor misbruik van SQL Injection-lek in Ivanti Endpoint Manager

Aanvallers maken actief misbruik van een kritiek SQL Injection-lek in Ivanti Endpoint Manager (EPM), zo waarschuwt het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security. Ivanti kwam afgelopen mei met updates voor de kwetsbaarheid, aangeduid als CVE-2024-29824.

Via Ivanti Endpoint Manager (EPM) kunnen organisaties laptops, smartphones en servers beheren. Dit wordt gedaan door middel van de EPM-server die met een agent op beheerde clients communiceert. Een gecompromitteerde EPM-server kan dan ook vergaande gevolgen hebben, omdat zo ook andere apparaten van de organisatie zijn aan te vallen.

Via CVE-2024-29824 kan een ongeauthenticeerde aanvaller willekeurige code op de server uitvoeren. De impact van het beveiligingslek is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.6. SQL-Injection is een probleem dat al sinds 1998 bekend is, maar nog altijd voorkomt omdat webontwikkelaars onveilig programmeren.

Op het moment dat Ivanti het probleem in mei verhielp waren er volgens het bedrijf nog geen aanwijzingen dat er misbruik van werd gemaakt. Volgens het CISA is dat inmiddels wel het geval. Details over de waargenomen aanvallen zijn niet gegeven. Amerikaanse overheidsinstantie die met Ivanti EPM werken zijn opgedragen om de beveiligingsupdates voor 23 oktober te installeren.