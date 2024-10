Minister: global address list met Outlook-visitekaartjes bij politie gestolen

Bij de inbraak op een politieaccount lijkt de global address list met daarin Outlook-visitekaartjes te zijn gestolen, zo heeft minister Van Weel van Justitie en Veiligheid vanavond aan de Tweede Kamer laten weten. De visitekaartjes bevatten namen, e-mailadressen en telefoonnummers en in enkele gevallen ook privégegevens. Ook zijn er e-mailadressen van een aantal ketenpartners buitgemaakt. De betrokken ketenpartners zijn inmiddels op de hoogte gesteld. Nader onderzoek naar het datalek vindt nog plaats.

"Ik kan me voorstellen dat politiemedewerkers zich zorgen maken over de mogelijke gevolgen van de hack. De korpschef en ik nemen de hack bij de politie uiterst serieus. De politie heeft meteen nadat zij is geïnformeerd door de inlichtingendiensten beveiligingsmaatregelen ingezet", aldus Van Weel. Volgens de minister zet de politie samen met nationale (veiligheids)partners alles op alles om politiemedewerkers te beschermen en verdere schade te voorkomen.

De minister stelt verder dat de AIVD en MIVD de politie over het cyberincident hebben geïnformeerd. De inlichtingen- en veiligheidsdiensten denken dat een statelijke actor zeer waarschijnlijk verantwoordelijk is. "De AIVD en MIVD waarschuwen in hun jaarverslagen al langer voor de toename van offensieve cyberactiviteiten van een aantal landen", aldus Van Weel (pdf).