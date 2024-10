Durov: Telegram verstrekte dit jaar al duizenden keren data aan autoriteiten

Telegram heeft dit jaar al duizenden keren gegevens over gebruikers aan autoriteiten verstrekt, zo heeft Telegram-oprichter Pavel Durov laten weten. Alleen in India, wat volgens Durov de grootste markt van de chatdienst is, werd er al aan zevenduizend dataverzoeken gehoor gegeven. In Brazilië werd er in de eerste drie kwartalen van dit jaar in totaal tweehonderd keer data aan de autoriteiten verstrekt.

Durov stelt ook dat er sinds het derde kwartaal van dit jaar een toename van het aantal dataverzoeken in de Europese Unie is. Deze toename is volgens de Telegram-oprichter te verklaren doordat EU-autoriteiten de juiste communicatielijn voor hun verzoeken gebruiken. "Informatie over dit contactpunt was sinds begin dit jaar voor iedereen die de Telegram-website bekeek of googelde op "Telegram EU address for law enforcement" publiek beschikbaar."

"Om verwarring te voorkomen, hebben we vorige week ons privacybeleid in verschillende landen gestroomlijnd en verenigd. Onze kernprincipes zijn nog steeds hetzelfde. We hebben altijd gestreefd naar het naleven van relevante lokale wetten, zolang die niet in strijd zijn met onze waarden van vrijheid en privacy", gaat Durov verder. Die stelt ook dat Telegram al sinds 2018 ip-adressen en telefoonnummers van criminelen aan autoriteiten verstrekt, zoals vermeld in het privacybeleid in de meeste landen.

"Telegram was ontwikkeld om activisten en normale mensen tegen corrupte overheden en bedrijven te beschermen. We staan niet toe dat criminelen ons platform misbruiken om justitie te ontlopen", besluit Durov zijn bericht op Telegram. Waar veel bedrijven met publiek toegankelijke transparantierapporten werken, maakt Telegram hiervoor gebruik van een bot die alleen via Telegram is te gebruiken. Daarbij wordt alleen een overzicht verstrekt voor het land waarin een gebruiker zich bevindt.