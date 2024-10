FBI heeft telefoon burgemeester New York City nog altijd niet gekraakt

Het is de FBI nog altijd niet gelukt om de telefoon van de burgemeester van New York City te kraken, ook al is het toestel al bijna een jaar in handen van de opsporingsdienst. De burgemeester, die vorige week onder andere werd aangeklaagd wegens fraude en omkoping, moest vorig jaar zijn telefoons aan de FBI afstaan (pdf). Op het moment dat de burgemeester op straat werd gestopt had hij twee telefoons bij zich, maar niet zijn privételefoon.

De privételefoon bracht hij de volgende dag naar de FBI. De burgemeester claimde dat hij wegens het onderzoek naar hem zijn wachtwoord had gewijzigd, om te voorkomen dat zijn medewerkers per ongeluk of opzettelijk de inhoud van het toestel zouden verwijderen. Hij was naar eigen zeggen het ingestelde wachtwoord echter vergeten en kon dat niet meer aan de FBI geven. Sindsdien is de telefoon nog altijd niet ontgrendeld geweest.

Om wat voor telefoon het gaat is niet bekend. Experts laten aan de New York Post weten dat het kraken van de zeer waarschijnlijk versleutelde telefoon 'zeer moeilijk' is. Toch heeft de openbare aanklager in de zaak hoop dat het de FBI uiteindelijk wel zal lukken. "Decryptie weet encryptie uiteindelijk altijd bij te benen", zo liet de aanklager tegenover de rechter weten. "Maar we weten niet wat we hebben totdat we er toegang toe hebben."