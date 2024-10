Heinen: breed draagvlak onder lidstaten voor digitale euro zonder rente

Onder de EU-lidstaten is een breed draagvlak voor een digitale euro zonder rente. Over een aanhoudingslimiet per gebruiker wordt nog onderhandeld. Dat laat minister Heinen van Financiën aan de Tweede Kamer weten. De VVD had de minister vragen gesteld over de risico’s van de digitale euro voor de Nederlandse bankensector, bijvoorbeeld door verplaatsing van spaargelden (pdf).

"Een digitale euro is niet bedoeld als spaarmiddel en wordt vormgegeven als betaalmiddel. Er is breed draagvlak onder de lidstaten voor het expliciet uitsluiten van rente op een digitale euro in de regelgeving", reageert de minister. "Daarnaast kan een aanhoudingslimiet per gebruiker een te grote uitstroom van deposito’s bij banken voorkomen. De discussie in de Raad over de aanhoudingslimiet is nog gaande, het is één van de punten uit de wetsvoorstellen dat verdere aandacht vereist."

Volgens de minister is het kabinet, omdat in Nederland al veel digitaal wordt betaald, 'alert op het vraagstuk' van een toegevoegde waarde van een digitale euro. "Een van de belangrijkste drijfveren voor een digitale euro is het toekomstbestendig maken van geld dat is uitgegeven door de centrale bank", legt Heinen uit. "Het gebruik van contant geld is de afgelopen decennia afgenomen. Ook in geval van een goed functionerend lokaal betaallandschap, is het belangrijk dat geld dat wordt uitgegeven door de centrale bank een rol blijft houden in het geldstelsel en in de economie. Een digitale euro kan hieraan bijdragen, in aanvulling op contant geld."