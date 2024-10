Apple dicht lek waardoor iPhones opgeslagen wachtwoorden konden voorlezen

Apple heeft beveiligingsupdates voor iOS en iPadOS uitgebracht waarmee twee kwetsbaarheden in de besturingssystemen worden verholpen. Eén van de beveiligingslekken (CVE-2024-44204), aanwezig in wachtwoordmanager Passwords, kan ervoor zorgen dat opgeslagen wachtwoorden van de gebruiker door Apples VoiceOver worden voorgelezen. Volgens Apple ging het om een 'logicaprobleem' dat door middel van verbeterde validatie is opgelost.

De tweede kwetsbaarheid (CVE-2024-44207) betreft een probleem in Media Session en zorgt ervoor dat audioberichten in Messages een aantal seconden audio kunnen opnemen voordat het microfoon-icoon zichtbaar wordt. Apple heeft beide problemen verholpen in iOS en iPadOS 18.0.1.