Microsoft en VS nemen domeinen in beslag gebruikt voor spearphishing

On 2024-10-02, the .com newly registered domains accounted for 117,212 new registrations.

On 2024-10-04, the .com newly registered domains accounted for 223,769 new registrations.

In beslag genomen:Iets met druppels en gloeiende platen.Afgelopen woensdag, alleen al voor, uit https://newly-registered-domains.abtdomain.com/2024-10-02-com-newly-registered-domains-part-1/ Vandaag (tot nu toe, in de VS worden ze net wakker) uit https://newly-registered-domains.abtdomain.com/2024-10-04-com-newly-registered-domains-part-1/ Statelijke actoren, zware- en kruimel-criminelen lachen zich krom. Zij hebben binnen een oogwenk, voor weinig geld en zonder dat iemand vragen stelt: hosting, een nieuwe domeinnaam en een https servercertificaat.Ook in Nederland, en Google adverteert er nog voor ook: zie https://www.tubantia.nl/enschede/lineke-41-denkt-rioolreiniger-rrs-in-te-schakelen-maar-moet-dokken-aan-veel-duurdere-naamgenoot~afe09520/ (toelichting in https://infosec.exchange/@ErikvanStraten/113248622941048147 ).