Minister positief over plannen Brussel voor aanpak van 'desinformatie'

Minister Beljaarts van Economische Zaken vindt het goed dat de Europese Commissie kijkt naar nieuwe initiatieven om 'desinformatie' tegen te gaan, zo liet de bewindsman weten tijdens een debat in de Tweede Kamer over de Europese Digital Services Act (DSA). Het CDA had de minister gevraagd hoe hij aankijkt tegen het 'democracy shield' dat eerder dit jaar door voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen werd aangekondigd als maatregel tegen 'desinformatie' (pdf).

Ook liet CDA-Kamerlid Krul weten dat zijn partij ervan baalt dat een motie over een onderzoek naar de schadelijke aspecten van social media, waarin ook anonieme accounts worden meegenomen, nog niet is uitgevoerd. FvD-Kamerlid Van Meijeren ging vervolgens in op de definitie van 'desinformatie'. "Niemand weet precies wat desinformatie is. Dat wordt ook niet gedefinieerd. Het wordt erkend dat het in ieder geval gaat om informatie die legaal is, niet strafbaar. Het gaat om legale meningen die onjuist en daarom schadelijk zouden zijn."

Volgens het FvD-Kamerlid roept dit de vraag op wie de waarheid in pacht heeft. "Wie mag beoordelen of iets wel of niet waar is? Volgens mij heeft helemaal niemand de waarheid in pacht en is waarheidsvinding een eeuwigdurend proces van botsende meningen en verschillende opvattingen die met elkaar worden uitgewisseld om zo een steeds beter begrip van de waarheid te krijgen."

Minister Beljaarts stelde dat de DSA geen censuurwet is. "Er is hier niet iets opgetuigd om overheden rechtstreeks invloed te laten hebben over wat men wel of niet mag zeggen." Wat betreft de plannen van de Europese Commissie voor de aanpak van desinformatie vindt de minister het goed dat er naar 'bijkomende initiatieven' wordt gekeken. Zowel wat betreft het democracy shield als de motie waarop CDA-Kamerlid Krul doelde zal Beljaarts meer informatie met de Kamer delen zodat dat beschikbaar is.