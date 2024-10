Slordigheid met vpn en screenshot nekte man die eigen overlijden registreerde

Een 39-jarige Amerikaanse man die afgelopen augustus werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 81 maanden wegens het onder andere inbreken op een overheidssysteem en het registreren van zijn eigen overlijden, liep tegen de lamp door een slordigheid met het publiceren van een screenshot en het vergeten in te schakelen van zijn vpn-verbinding. Dat laat securitybedrijf Mandiant, onderdeel van Google, tegenover TechCrunch weten.

De man wilde met zijn 'overlijden' zijn alimentatieverplichtingen ontlopen. Vorig jaar januari wist de verdachte met de inloggegevens van een arts in te loggen op het overlijdensregistratiesysteem van de staat Hawaii. In het systeem creëerde hij een 'casus' voor zijn eigen overlijden en certificeerde dit met de digitale handtekening van de arts. Zodoende werd de man in allerlei overheidsdatabases als zijnde overleden opgenomen. De man bekende dat hij zijn eigen overlijden had gefaket om zo zijn alimentatieverplichtingen te ontlopen.

De man wilde verder aan zijn toegang tot het systeem verdienen en op de dag van zijn 'overlijden' plaatste hij op een forum een screenshot van het valse overlijdenscertificaat. Daarbij liet hij potentiële kopers weten dat het mogelijk was om via de toegang tot het systeem zelf overlijdenscertificaten te maken. Als bewijs had hij een screenshot toegevoegd, maar was vergeten het zegel van de staat Hawaii volledig te verwijderen.

Een onderzoeker van Mandiant zag het screenshot en kon aan de hand daarvan achterhalen dat het om het overlijdensregistratiesysteem van de staat Hawaii ging. Daarop werden de autoriteiten ingelicht. Die ontdekten dat een account van een arts was gecompromitteerd. Het onderzoek leidde uiteindelijk naar de verdachte. Die was tijdens het inloggen op het systeem een keer vergeten zijn vpn te gebruiken, waardoor zijn eigen ip-adres in de logbestanden zichtbaar was. Tijdens het politieverhoor stelde de verdachte dat dit een slordigheid van hem was.