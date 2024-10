Loodgieter aangeklaagd voor plaatsen verborgen camera's en stelen usb-sticks

In België is een loodgieter aangeklaagd wegens het plaatsen van verborgen camera's in de badkamers van klanten en het stelen van usb-sticks en harde schijven. Het Belgische openbaar ministerie heeft een gevangenisstraf van vier jaar geëist, waarvan twee voorwaardelijk. De man plaatste de camera's om zo zijn klanten te begluren. Op de gestolen datadragers zocht hij naar naaktbeelden.

Het Oost-Vlaams parket vervolgt de man voor 'voyeurisme door opname’. Daarnaast wordt hij beschuldigd van ‘externe hacking en diefstal’, zo meldt Het Nieuwsblad. De zaak kwam vorig jaar aan het rollen toen de inmiddels ex-partner van de man op zijn iPad allerlei beelden vond. De rechtbank in Gent zal de zaak aanstaande maandag behandelen en op 4 november vonnis wijzen. Hoeveel klanten door de loodgieter zijn gedupeerd is onbekend.

"Hij heeft enorm misbruik gemaakt van hun vertrouwen. Hij kwam bij hen in huis en kon er zijn ding doen. Bij zijn ex-vrouw heeft hij een camera in de badkamer geplaatst. Toen hij op een zolderkamer camera's aan het installeren was, is hij dan op heterdaad betrapt. Maar mensen zijn op dit moment nog altijd aan het zoeken in hun huis. Het is een zeer akelig gevoel als je weet dat er ergens verborgen camera's zaten. Ik hoop voor die mensen dat het daar bij is gebleven", aldus de advocate van de ex-vrouw tegenover VRT NWS.