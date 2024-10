Franse toezichthouder deelt boete uit voor lastiger weigeren van cookies

De Franse toezichthouder CNIL heeft één of meerdere boetes uitgedeeld aan websites omdat het lastiger was om cookies te weigeren dan accepteren. Onlangs legde de Belgische privacytoezichthouder GBA een dwangsom op aan de Belgische uitgeverij Mediahuis wegens onrechtmatige cookiebanners op verschillende websites. In het geval van de Franse toezichthouder zijn geen details over de zaak of zaken bekendgemaakt.

De boete of boetes werden opgelegd als onderdeel van een "vereenvoudigde procedure", die wordt toegepast bij eenvoudig af te handelen zaken. CNIL laat alleen weten dat het sinds juni als onderdeel van de vereenvoudigde procedure elf boetes heeft uitgedeeld voor een totaal bedrag van 129.000 euro. Andere overtredingen die werden beboet waren het niet samenwerken met de toezichthouder, niet op tijd reageren op inzageverzoeken en het niet informeren van klanten en medewerkers.