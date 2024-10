Overheid test haalbaarheid van eigen chatapp voor ministers en ambtenaren

De Rijksoverheid heeft besloten tot het uitvoeren van een proof-of-concept van een eigen chatapp voor ministers en ambtenaren, om zo te kijken of dit een haalbaar idee is. De applicatie is gebaseerd op Tchap, de chatapp van de Franse overheid. Dat laat staatssecretaris Szabo in een reactie op Kamervragen van GroenLinks-PvdA weten. Begin dit jaar nam de Tweede Kamer een motie aan waarin het kabinet werd opgeroepen om onderzoek te doen naar een speciale chatapp voor zakelijk contact door ambtenaren en ministers. Het kan dan gaan om een door de overheid te ontwikkelen chatapp of gebruik van een al bestaande app.

De motie die opriep tot het onderzoek was afkomstig van NSC-Kamerlid Palmen. Zij stelde dat een speciale chatapp meer mogelijkheden zou moeten geven voor digitale veiligheid en het archiveren van berichten. In Frankrijk is het ambtenaren verboden om met WhatsApp, Signal en Telegram voor hun werk te communiceren en is het gebruik van de door de overheid ontwikkelde chatapp Tchap of de door het Franse cyberagentschap ANSSI gecertificeerde chatapp Olvid verplicht.

"Betrekt u de verkenning van een in eigen beheer zijnde chatapplicatie bij het verbeteren van de digitale archivering? Is het technisch mogelijk om een dergelijke applicatie interoperabel te maken met de meest populaire chatdiensten en deze ook te voorzien van een functie om gesprekken in uitleesbaar format te exporteren?", vroegen GroenLinks-PvdA-Kamerleden Chakor en Kathmann vorige maand aan de staatssecretaris.

"Na een eerste verkenning en afstemming van de Open Source Software Tchap met de eigenaar DINUM, is in augustus 2024 besloten tot het uitvoeren van een Proof of Concept", reageert Szabo. Volgens de staatssecretaris. maakt dit initiatief onderdeel uit van het ontwerp van een nieuwe werkplek voor de Rijksdienst. Interoperabiliteit met populaire chatdiensten is ook een onderwerp wat daarin wordt meegenomen.

Of en wanneer ambtenaren en ministers met een Tchap-gebaseerde chatapp gaan chatten is onbekend. "Eventuele inzet van de Franse voorziening bij de Nederlandse (Rijks)overheid is een complexer en langduriger traject dan het inzetten van nu al beschikbare technische oplossingen", merkt de staatssecretaris op. Hij voegt toe dat er dit jaar wel een technische pilot is uitgevoerd met software die zakelijke chatgesprekken veiligstelt.