Mag mijn werkgever mijn laptop afnemen als ik weer begin met werken?

Door Anoniem: Klinkt als een treiteractie omdat ze vinden dat de medewerker niet ziek was of had mogen worden.

Seen it before..

Ik dacht hetzelfde. Dit is een treiter actie met als doel dat de werknemer zelf ontslag gaat nemen. Ik zou dit direct melden bij een vertrouwenspersoon of re-integratie arts. Want dit is 100% fout van de werkgever.In het verleden zijn werkgevers hier vaker nat op gegaan, met als gevolg een beste afkoopsom dokken aan de zieke werknemer. Dus houd je rug recht, en klaag bij de re-integratie instanties.