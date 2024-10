Kamer wil dat kabinet tegen Europese voorstellen over chatcontrole stemt

De Tweede Kamer wil dat het kabinet tegen Europese voorstellen over het invoeren van chatcontrole stemt. Een motie van GroenLinks-PvdA, DENK, D66, BBB, SP, Volt, Nieuw Sociaal Contract en PvdD werd door een meerderheid aangenomen. Een motie van FvD om tegen te stemmen in plaats van te onthouden kreeg niet voldoende stemmen en ook een motie van de VVD, om de CSAM-verordening gefaseerd in te voeren met op dit moment nog geen detectiebevel, kon niet op voldoende steun rekenen. Het kabinet hoeft de motie niet uit te voeren en Nederland heeft geen veto.

Een 'gekwalificeerde meerderheid' binnen de EU is voldoende om onderhandelingen met de Europese Commissie en het Europees Parlement te starten. Zolang er nog geen voorstel is aangenomen kunnen deze onderhandelingen niet van start gaan. De Europese Commissie en het Europees Parlement hebben elk al wel een positie ingenomen. De EU-lidstaten nog niet. EU-voorzitter Hongarije besloot een stemming die deze week over het voorstel voor de invoering van chatcontrole gepland stond van de agenda te halen, omdat er niet voldoende voorstemmers zijn.

In het chatcontrole-plan van Hongarije kunnen chatdiensten worden verplicht om chatberichten van alle gebruikers te controleren. Volgens de indieners van de aangenomen motie zijn er 'onoverbrugbare zorgen’ over de proportionaliteit van een dergelijk voorstel wegens de inbreuk op versleuteld chatverkeer en de strafrechtelijke verplichtingen die hieruit volgen. De indieners verzoeken de regering om zich blijvend en ondubbelzinnig uit te spreken tégen toekomstige voorstellen die een detectiebevel mogelijk maken op de privécommunicatie van alle burgers en dit als ondergrens te hanteren.

Tevens wordt de regering verzocht om in nauwe samenwerking met relevante experts op het gebied van preventie, opsporing, cyberveiligheid en privacy te komen tot gezamenlijke uitgangspunten voor een alternatief Europees voorstel om het verspreiden van misbruikmateriaal tegen te gaan. Eerder had het kabinet laten weten zich van stemming te onthouden als er deze week over het voorstel zou worden gestemd. De FvD diende een motie in waarin de regering werd verzocht om bij een dergelijke stemming tegen te stemmen.