Minister geeft e-mails vrij over niet uitvoeren motie Europese digitale ID

Ook op het terrein van vertrouwensdiensten (Ministerie van Economische Zaken Nederland en Klimaat domein) is de Nederlandse inzet behaald:



• Nederland is positief over de toevoeging van nieuwe gekwalificeerde vertrouwensdiensten



• We zijn ook positief over de verplichte acceptatie door browsers van gekwalificeerde certificaten



• Nederland is ook succesvol geweest in het behouden van het huidige sterke toezicht op vertrouwensdiensten.

Uit de tweede PDF ( https://open.overheid.nl/documenten/28273b19-3eda-4bb7-8497-bdf6d443514d/file ):Wat die "gekwalificeerde vertrouwensdiensten" en het toezicht daarop inhouden, weet ik niet.Maar "gekwalificeerde certificaten" zijn gecanceld en aanpassingen in de gebruikersinterface van browsers komen er ook niet. Dit zal tot AitM (*) aanvallen leiden waarbij digitale identiteiten van Europese burgers zullen worden gestolen.EU-burger Impersonator|| ||v v[browser]—>[nepwebsite]—>[echte website](*) Attacker in the Middle