Man die zich schuldig maakte aan doxing via Telegram veroordeeld tot celstraf

Een 22-jarige man die zich schuldig maakte aan doxing via Telegram is door de rechtbank Amsterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 210 dagen, waarvan 56 voorwaardelijk. Daarnaast kreeg de man een taakstraf van honderdvijftig uur opgelegd en moet hij slachtoffers een schadevergoeding betalen. De man werd niet alleen veroordeeld wegens doxing, maar ook voor geweldsdelicten en het bezit van een vuurwapen.

De man was beheerder van een chatgroep op Telegram. Het ging om een besloten chatgroep met ruim dertienhonderd deelnemers, waaronder ook de slachtoffers van de verdachte. In de groep plaatste de man foto's en persoonsgegevens van de slachtoffers, waaronder adresgegevens. Het verspreiden van persoonsgegevens om mensen zo te intimideren is vanaf 1 januari strafbaar en kan worden bestraft met een gevangenisstraf van maximaal twee jaar of een geldboete van maximaal 22.500 euro.

"Hoewel de persoonsgegevens van anderen, al dan niet door verdachte, gedeeltelijk vóór de tenlastegelegde periode in de Telegramgroep van verdachte zijn geplaatst – en dus vóór inwerkingtreding van artikel 285d Sr – stelt de rechtbank vast dat deze gegevens ook ná inwerkingtreding van de strafbaarstelling van ‘doxing’, namelijk op 4 maart 2024 en op 27 maart 2024, nog steeds online beschikbaar waren. De slachtoffers waren op die data zodoende nog steeds “exposed” en ondervonden nog steeds vrees en/of overlast als gevolg van die “exposure”.", zo staat in het vonnis.

Volgens de rechter was de verdachte als beheerder van de Telegramgroep verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. Omdat de betreffende persoonsgegevens niet werden verwijderd is de man schuldig aan doxing. "Door het handelen van verdachte hadden de slachtoffers geen controle over het beeldmateriaal en de informatie die over hen werd gedeeld. Dit heeft bij hen overlast en angstgevoelens veroorzaakt", aldus de rechter. De verdachte moet drie slachtoffers elk een schadevergoeding van 500 euro betalen.