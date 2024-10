Mozilla kwam in 25 uur met update voor actief aangevallen Firefox-lek

Mozilla heeft een actief aangevallen kritieke kwetsbaarheid in Firefox in 25 uur gepatcht, zo laat de browserontwikkelaar weten. Vorige week bleek dat gebruikers van Tor Browser, dat een aangepaste Firefox-versie gebruikt, via het beveiligingslek zijn aangevallen. In een blogposting geeft Mozilla iets meer informatie over de aanval, waarover het vorige week dinsdag door antivirusbedrijf ESET werd ingelicht..

De virusbestrijder had een zogenoemde 'full exploit chain' in handen gekregen waarmee een aanvaller op afstand code op de computer van gebruikers kan uitvoeren. Mozilla ontving de informatie en wist in 25 uur de exploit te analyseren, waarbij de nodige reverse engineering was vereist, en een update te ontwikkelen. Eerder dit jaar ontving Mozilla nog een industry award omdat het kwetsbaarheden die tijdens hackwedstrijd Pwn2Own werden gedemonstreerd in 21 uur had verholpen.

Bij deze wedstrijd staat Mozilla klaar en weet het dat er mogelijk onbekende beveiligingslekken worden gedemonstreerd. In dit geval was er geen voorbereiding. Naast het verhelpen van de kwetsbaarheid kijkt Mozilla naar eigen zeggen ook naar maatregelen om Firefox beter tegen dit soort aanvallen te beschermen.