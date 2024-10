Man zit als gevolg van spoofing en slecht onderzoek maanden onterecht vast

De rechtbank Utrecht heeft in 2019 een man onterecht wegens stalking en bedreiging van een vrouw uit Putten veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Na het uitzitten van die straf werd de man opnieuw door de vrouw beschuldigd. Deze keer werd duidelijk, onder meer door informatie van het tv-programma 'Zeeman confronteert’ die aansloot op de bevindingen in het nieuwe politieonderzoek, dat de vrouw door middel van spoofing zelf de bedreigende berichten verstuurde. Dat laat het Openbaar Ministerie vandaag weten.

De vrouw is inmiddels door de rechtbank veroordeeld voor onder andere het doen van valse aangiftes en bedreiging. Ze kreeg daarvoor een gevangenisstraf van anderhalf jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk, opgelegd. Ook mag zij gedurende vijf jaar geen contact leggen met het slachtoffer en moet zich zij vanwege diverse persoonlijkheidsstoornissen laten behandelen. Ze ging tegen deze uitspraak in hoger beroep, de hoger beroepszaak moet nog behandeld worden.

"Duidelijk is dat het oorspronkelijke onderzoek tijdens de vervolging van de man niet feilloos is geweest. Nadat hij door de vrouw werd beschuldigd werden in het onderzoek vele bedreigende berichten op de telefoon van de vrouw aangetroffen, die afkomstig leken te zijn van het nummer van de man. Er is echter niet in de telefoonhistorie van de man onderzocht of de berichten ook daadwerkelijk vanaf zijn toestel waren verzonden", aldus het Openbaar Ministerie (OM).

Nadat duidelijk werd dat de vrouw zichzelf de bedreigende berichtjes had gestuurd, heeft de daarvoor veroordeelde man een herzieningsverzoek bij de Hoge Raad ingediend, om zo de veroordeling ongedaan te maken. "Om de onherroepelijke veroordeling te herzien is een nieuw gegeven, een novum nodig. Hier zou dat gaan om het constatering dat de vrouw met spoofing zichzelf de berichten stuurde", stelt het OM. "Wanneer blijkt dat met zo’n novum een rechter een andere afweging zou hebben gemaakt, is er grond voor een herziening."

In deze zaak blijkt inderdaad dat de rechter een andere afweging zou hebben gemaakt. De Hoge Raad besliste dat het hof in Den Bosch de strafzaak tegen de man moest herzien. Het hof heeft direct uitspraak gedaan en de man integraal vrijgesproken.