Struycken: uitspraak Hof over commercieel belang geen vrijbrief voor bedrijven

De uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie dat een commercieel belang bij de verwerking van persoonsgegevens een gerechtvaardigd belang kan zijn is geen vrijbrief voor commerciële partijen om naar believen persoonsgegevens te verwerken als daarmee geld is te verdienen, zo stelt staatssecretaris Struycken voor Rechtsbescherming (pdf).

De VVD had om een reactie gevraagd over de gerechtelijke procedures die volgden op twee boetebesluiten van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De privacytoezichthouder had de KNLTB en VoetbalTV boetes opgelegd. Daarbij hadden beide partijen gesteld dat een commercieel belang ook een gerechtvaardigd belang kan zijn voor de verwerking van persoonsgegevens. Volgens de AP is er bij een commercieel belang geen sprake van een gerechtvaardigd belang.

Het Hof oordeelde dat een gerechtvaardigd belang wel een commercieel belang kan zijn, zolang dit niet in strijd met de wet is. "Daarmee is nog niet gezegd dat verwerking van persoonsgegevens voor commerciële doeleinden altijd gerechtvaardigd is", merkt de staatssecretaris op. Die voegt toe dat het Hof duidelijk heeft gemaakt dat het doorgeven van persoonsgegevens aan derden met het oog op reclame of marketing niet zomaar kan.

"De noodzaak en relevantie ervan moeten worden aangetoond en bij de belangafweging moet rekening worden gehouden met de redelijke verwachtingen van de betrokkenen, alsook met eventuele nadelige gevolgen ervan voor hen", legt Struycken uit. "Er moet dus worden nagegaan of het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, zwaarder weegt dan het commerciële belang."

De bewindsman noemt het een goede zaak dat er nu duidelijkheid is over de uitleg van deze norm uit de AVG. Hij voegt toe dat de uitspraak geen vrijbrief is voor bedrijven om nu zomaar persoonsgegevens te verwerken. Zo zal er nog steeds een noodzaak voor de gegevensverwerking moeten zijn en een belangenafweging moeten plaatsvinden. "Met andere woorden, het enkele bestaan van een gerechtvaardigd belang betekent nog niet dat de verwerking rechtmatig is."