Instagram controleert privéberichten gebruikers op naaktafbeeldingen

Instagram gaat een feature, waardoor privéberichten van gebruikers door middel van client-side scanning op naaktafbeeldingen worden gecontroleerd, wereldwijd uitrollen. De feature werd eerder dit jaar al aangekondigd, maar nu vindt de wereldwijde uitrol plaats. Standaard zal 'nudity protection' bij minderjarigen worden ingeschakeld. Volwassen gebruikers worden aangemoedigd de feature zelf in te schakelen.

Daarnaast staat Instagram niet meer toe dat gebruikers screenshots maken van 'verdwijnende' foto's of video's die in privéberichten worden verstuurd. Volgens Meta moet dit gebruikers tegen sextortion beschermen. Tevens is Meta een campagne gestart waarbij het samenwerkt met Thorn, een organisatie die AI-tools ontwikkelt voor het scannen van afbeeldingen en zich inzet voor het invoeren van chatcontrole in de Europese Unie.

De 'nudity protection feature' zorgt ervoor dat naaktafbeeldingen in privéberichten automatisch worden geblurd. Tevens krijgen gebruikers dan een waarschuwing over de risico's van het versturen van gevoelige afbeeldingen. Volgens Meta maakt de feature gebruik van 'on-device machine learning' om te bepalen of een verstuurde foto een naaktafbeelding is. "Omdat afbeeldingen op het apparaat zelf worden gecontroleerd, werkt nudity protection in end-to-end versleutelde chats, waar Meta geen toegang tot de afbeeldingen heeft, tenzij iemand ze aan ons rapporteert", aldus het bedrijf.

Een andere maatregel is het tegengaan van de mogelijkheid om screenshots en opnames te maken. Op dit kunnen gebruikers screenshots maken van 'verdwijnende' foto's of video's die ze hebben ontvangen. "Je kunt verdwijnende foto's of video's niet bekijken nadat je deze hebt verstuurd in een chat, maar je kunt wel zien of ze zijn bekeken en of we hebben gedetecteerd dat iemand er een screenshot van heeft gemaakt", zo staat in een uitleg over de feature.

Vandaag meldt Meta dat dit straks niet meer kan. "Binnenkort zullen we het niet meer toestaan dat mensen hun toestel gebruiken om screenshots te maken van verdwijnende berichten of video's of die op te nemen." Volgens het techbedrijf hoeven gebruikers zich geen zorgen te maken dat iemand binnen de Instagram-app hun foto's of video's opneemt. Daarnaast zal het straks ook niet meer mogelijk zijn om ‘view once’ of ‘allow replay’ foto's of video's op Instagram Web te openen, om zo te voorkomen dat mensen de screenshotbeperking omzeilen.